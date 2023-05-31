الأقصر تنجح فى إزالة 7 حالات تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 21.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، تنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بالتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات الإزالة لكافة التعديات بكل قوة وحزم، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من الموجة 21 للإزلالات.

وفى هذا السياق، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدى رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، وأسفرت الحملة عن إزالة 6 حالات فى المهد ببندر إسنا بمساحة 1316 م2، والتعديات عبارة عن أسوار من الطوب الأبيض والأسمنت، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مدينة الزينية أوضح العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية، أنه قامت الوحدة المحلية لقرية المدامود بحرى بتنفيذ أعمال إزالة فى المهد لبناء بالطوب الأبيض والأسمنت عبارة عن غرفة على مساحة 5 فى 4 متر تقريبًا بدون ترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالمرور الدائم والتصدى للتعديات على أراضى الدولة.

وفى سياق متصل تم إنارة طريق الشعراوى بالمدامود بحرى بداية من مدخل شارع طيبة الجديدة من الناحية الشرقية مرورا بمحطة الصرف حتى مدخل كوبرى غالب من الناحية الغربية لقرية المدامود بحرى بإنارة الاعمدة الغير مضيئة لهذا الطريق وتمت الأعمال بإشراف يوسف جلال نائب رئيس المركز وعنتر هلالى رئيس قرية المدامود بحرى وممدوح فتح الله مسؤول التنظيم بالقرية ومسؤول قسم الكهرباء بالمركز سعودى فتح الله.

إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة بالموجة 21 للإزالات



إزالة التعديات بمدينة الزينية



إزالة تعديات على أملاك الدولة بالموجة 21 للإزالات



الأقصر تنجح فى إزالة 7 حالات تعدى على أملاك الدولة



جانب من حملات ازالة التعديات بالزينية









