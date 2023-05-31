إحالة للتحقيق ومجلس التأديب.. اعرف عقوبة الغش فى امتحانات الجامعات

وتنص المادة على أن ضبط الطالب في حالة تلبس بالغش أو الشروع في الغش، يتم سحب ورقة الأسئلة والإجابة وتحرير محضر غش مع التحفظ علي أداة الغش وإحالته مباشرة للتحقيق معه، ويسمح له بدخول باقي أيام الإمتحانات مع حجب نتيجته لحين صدور قرار بالحرمان في مقرر او أكثر او في جميع مقررات الفصل الدراسي طبقا لقرار مجلس تأديب الطلاب.

وتواصل الجامعات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022 / 2023 والتى تعقد حضوريا بالكليات، وأصدرت الجامعات عددا من التعليمات والقواعد والضوابط، بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ومن أبرز تلك التعليمات :_

1 - ضرورة الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة علي الأقل حيث لن يسمح بالتأخير فى الامتحانات.

2 - إحضار جميع الأدوات وخصوصا القلم الرصاص الخاص بالبابل شيت والممحاة والبراية والقلم الجاف وأدوات التعقيم الخاصة بكل طالب .

3 - لن يسمح بالدخول إلي لجان الامتحانات بالموبايل.

4 - عدم التكدس أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان والتحرك سريعا.

5 - ضرورة الهدوء التام والحفاظ علي النظام داخل لجان الامتحان.

6 - التأكد من كتابة البيانات علي ورقة الإجابة والتأكد من وجود الأختام على نماذج الأسئلة والإجابات.

7 - عدم كتابة أى بيانات غير مطلوبة علي ورقة البابل شيت أو في غير المكان المحدد لذلك .

8- يحظر الدخول بالموبايل

9- يحظر دخول لجان امتحانات بالسماعات والساعات الذكية