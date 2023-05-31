إحالة للتحقيق ومجلس التأديب.. اعرف عقوبة الغش فى امتحانات الجامعات

وتواصل الجامعات امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى 2022 / 2023 والتى تعقد حضوريا بالكليات، وأصدرت الجامعات عددا من التعليمات والقواعد والضوابط، بشأن امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى ومن أبرز تلك التعليمات :_
1 - ضرورة الحضور قبل بداية الامتحان بنصف ساعة علي الأقل حيث لن يسمح بالتأخير فى الامتحانات.
2 - إحضار جميع الأدوات وخصوصا القلم الرصاص الخاص بالبابل شيت والممحاة والبراية والقلم الجاف وأدوات التعقيم الخاصة بكل طالب .
3 - لن يسمح بالدخول إلي لجان الامتحانات بالموبايل.
4 - عدم التكدس أمام اللجان قبل أو بعد الامتحان والتحرك سريعا.
5 - ضرورة الهدوء التام والحفاظ علي النظام داخل لجان الامتحان.
6 - التأكد من كتابة البيانات علي ورقة الإجابة والتأكد من وجود الأختام على نماذج الأسئلة والإجابات.
7 - عدم كتابة أى بيانات غير مطلوبة علي ورقة البابل شيت أو في غير المكان المحدد لذلك .
8- يحظر الدخول بالموبايل
9- يحظر دخول لجان امتحانات بالسماعات والساعات الذكية
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