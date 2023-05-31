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أكرم القصاص
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«المجلس الوطنى للتعليم» مقترحات تبنى المستقبل.. غدا باليوم السابع

الأربعاء، 31 مايو 2023 07:41 م
«المجلس الوطنى للتعليم» مقترحات تبنى المستقبل.. غدا باليوم السابع اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها:" «المجلس الوطنى للتعليم» مقترحات تبنى المستقبل.. «التعليم العالى» تعلن تشكيل فريق لبحث مشروع إنشاء المجلس.. ضياء رشوان: جلسات استثنائية لأى موضوع يطرح على الساحة.. جلسة «الأعلى للتعليم» تؤكد الرغبة الحقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة فى الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطنى.
 
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