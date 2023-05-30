94% من قراء اليوم السابع يؤيدون تغليظ عقوبة جرائم النصب الإلكترونى

أيد نحو 94% من قراء اليوم السابع تغليظ عقوبة جرائم النصب الإلكترونى.. جاء ذلك في استطلاع رأي أطلقه اليوم السابع على موقعه تحت سؤال: هل تؤيد تغليظ عقوبة جرائم النصب الإلكترونى؟



استطلاع اليوم السابع

"النصب الإلكترونى"، هو أحدث طرق الكسب السريع عبر الإنترنت، فخلف شاشة الأجهزة الحديثة يحصل النصاب على المال دون تفكير فى العقوبة التى سوف تقع عليه من قبل القضاء.

ويوضح "اليوم السابع" فى النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

ـ الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الوسائل الحديثة دون وجه حق أو غيرها يعاقب وفقا للقانون.

ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع دون وجه حق عن طريق خدمات الاتصالات.

ـ القانون ينص على معاقبة كل من قام باستخدام وسائل الاتصال فى النصب على الغير والتحصل منه على أموال أو غير ذلك.

ـ التقنيات الحديثة تعمل على تحديد المتهمين عبر منصات وسائل الاتصال لينال كلاً منهم عقوبته طبقاً للقانون.