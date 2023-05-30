هنا مزاد بيع البطيخ بوكالة الحضرة بالإسكندرية.. الموسم يشهد إقبالا كبيرا.. صور

الإسكندرية -أحمد الزغبى

قدم " اليوم السابع" تقريرا مصورا من داخل وكالة الحضرة للفاكهة والخضار فى الاسكندرية، رصد خلاله مزاد بيع البطيخ الذى يعد واحدا من أشهر فواكه الصيف الغنى بالفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على ترطيب الجسم وحمايته من الجفاف ، لذلك فهو من أفضل الفواكه الصيفية، التى يقبل على شرائها المواطنين.

قال كرم العمدة تاجر بطيخ بوكالة الحضرة فى الإسكندرية، إن سوق البطيخ يشهد إقبالا كبيرا من قبل التجار والمواطنين، وذلك لأن البطيخ بعد من أشهر الفواكه الصيفية وخاصة من استقبال موسم الصيف وارتفاع درجات الحرارة، لأنها فاكهة موسمية لها مذاق خاص ومتميز.

وأضاف كرم العمدة لـ " اليوم السابع"، أن وكالة الفاكهة فى الإسكندرية تشهد هذه الفترة شارد البطيخ الذى يباع فيه البطيخ للتجار، ويكون البيع فيه بنظام المزايدة العلنية على الأسعار، وتوافر الكميات الكبيرة من البطيخ جعلت الأسعار من متوسطة إلى منخفضة هذا العام، وفى متناول المواطنين.

وأشار كرم العمدة، إلى أن شادر البطيخ فى الوكالة، يستقبل أصحاب المحصول من محافظات مختلفة ومعظمها وسط وغرب الدلتا، ولذلك لأن جعل هناك وفرة فى الإنتاج والحمد لله مفيش مشاكل فى البطيخ هذا العام لأن مفيش أفات والمحصول جيد لأن البذور جيدة ومن أنواع البطيخ المنتشرة الجيزة، وأن الموسم افضل من العام الماضى والجودة أعلى أيضا فى الثمرة من حيث درجة التسوية والطعم بسبب العوامل الجوية الجيدة، والأوضاع التى يتم الإقبال عليها أنواع البطيخ الصحراوى والجيزة الفاتح والاسكاتا، وأنواع أخرى على حسب الهجين للبذرة

وتابع تاجر البطيخ فى الوكالة، أن المواطن يمكنه معرفة البطيخة الجيدة من لمعه القشرة الخارجية والشامة الموجودة فى البطيخ، وعن المزاد ويقول أن المزاد يبدأ بالإعلان عن السعر أمام التجار ومن يوافق على السعر يتم تسجيل كميات البطيخ باسمه، ويقوم بتسديد ثمنها ونقلها إلى مكان بيعه.



اقبال-كبير-على-شراء-البطيخ-في-الإسكندرية



اقبال-كبير-من-التجار-لشراء-البطيخ-في-الإسكندرية



انواع-البطيخ-في-مزاد-الوكالة-بالإسكندرية



تاجر-الجملة-في-سوق-البطيخ-بالوكالة-في-الإسكندرية



شادر-مزاد-البطيخ-في-الإسكندرية



كميات-كبيرة-من-البطيخ-في-وكالة-الإسكندرية