اليوم السابع
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أكرم القصاص
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موقع إلكترونى لفاعليات حياة كريمة لطلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر

الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:43 ص
موقع إلكترونى لفاعليات حياة كريمة لطلاب كلية الإعلام بجامعة الأزهر مشروع تخرج الطلاب تحت مسمى "حياة كريمة"
كتب لؤى على

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أنشأ 10 طلاب بكلية الإعلام جامعة الأزهر موقعا إلكترونيا يتحدث عن فعاليات مبادرة حياة كريمة فى بعض محافظات الجمهورية بإشراف الدكتور جمال أبوجبل بقسم الصحافة والنشر ويضم المشروع والطلاب هم عبد الله الهوارى، عبد الرحمن النجار، رأفت مصرى، خليل السيد، عبد الله العنبرى، عبد الحليم عاطف، حمزة الصياد، عبد الله محمد، سعد الدين إمام، عبد الله جعفر.

جاء ذلك ضمن مشروع تخرج الطلاب تحت مسمى "حياة كريمة" بقسم الصحافة والنشر كلية الإعلام.

وهو عبارة عن موقع إلكترونى يتحدث عن فعاليات مبادرة حياة كريمة فى بعض محافظات الجمهورية وهى تلك المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية منذ ما يقرب من أربعة أعوام ونصف، يحتوى الموقع على حوارات مع بعض المحافظين ورؤساء المراكز والمدن الذين تم إطلاق تلك المبادرة لديهم وبعض المدن المندرجة فى المرحلة الثانية وأهم المشاريع بهم والتحول الذى أنتجته المبادرة فى حياة الريف منذ البدء بها حتى الآن.

 
مشروع تخرج الطلاب تحت مسمى حياة كريمة
مشروع تخرج الطلاب تحت مسمى حياة كريمة

 


حياة كريمة

جامعة الازهر

اعلام الازهر

الازهر



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