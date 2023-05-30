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مراسل القاهرة الإخبارية: التمويل والهجرة إلى الأرياف تهدد بإغلاق مدارس بريطانيا

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:45 م
مراسل القاهرة الإخبارية: التمويل والهجرة إلى الأرياف تهدد بإغلاق مدارس بريطانيا سوناك
كتب أحمد عرفة

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دفع غلاء المعيشة في المدن الحضارية ببريطانيا الكثير من المواطنين البريطانيين للهجرة إلى الأرياف من أجل إلحاق أبنائهم بالمدارس نظرًا لانخفاض مستوى المعيشة، الأمر الذى يهدد عددًا كبيرًا من المدارس بالإغلاق في ظل كثرة الغيابات التى جرى رصدها السنوات الماضية خصوصًا داخل العاصمة "لندن". 
 
بهذا الخصوص قال علاء عبود، مراسل "القاهرة الإخبارية" من لندن، إنَّ المدارس الابتدائية في إنجلترا تواجه مشكلات كبيرة، مشيرًا إلى ما جاء بصحيفة "الجارديان" بأن أكثر من 90 مدرسة ابتدائية تواجه خطر الإغلاق الذي طال 4 مدارس العام الماضي. 
 
وأضاف "عبود" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنَّ التمويل الحكومي أكبر خطر يهدد بإغلاق المدارس؛ لأنه لا يتناسب مع زيادة أعداد التلاميذ، ووفقًا لبعض التقارير الحكومية الصادرة فإن نسبة غياب التلاميذ من المدارس وصلت نسبتها لـ66%. 
 
وزارة التربية والتعليم في بريطانيا، أصدرت بيانًا كشفت فيه بأن القادم أسوأ، وعلَّق "عبود" على ذلك قائلًا: "في حالة استمرار انخفاض عدد التلاميذ والتمويل سيصل عدد الطلاب المتوقع غيابهم 944 ألفًا وتصبح المدارس مهددة بالإغلاق".  
 
وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ عملية التمويل هي العقبة الأولى التى تواجه الأسر خصوصًا بعد زيادة مصاريف السكن داخل المدينة، ما دفع الكثير الهجرة إلى الريف رغبة في تكاليف حياة أقل.
 

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اغلاق المدارس

القاهره الاخباريه

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