محامى صبرى عبدالمنعم: استدعاء مشترى الشقة الثانى للتأكد فى اشتركه بقضية النصب

كتب سليم على

كشف طلعت الشريف الفنان ومحامى الفنان صبرى عبد المنعم، المكلف من الدكتور أشرف ذكي بالدفاع عن الفنان صبري عبد المنعم، عن تفاصيل جديدة في واقعة النصب على الفنان من قبل صاحبة شركة مقاولات وآخر، مؤكدا أن المتهمين باعا الشقة ملك الفنان صبرى عبد المنعم لمشترى ثاني محامى مقيم بالشقة حاليا.

وأشار "الشريف" في تصريحات لـ"اليوم السابع"، إلى أن الشخص المقيم في الشقه يدعي أبو الفتوح، سيتم التحقيق معه من قبل النيابة، لبيان هل كان متواطئا مع النصابين من عدمه، لافتا إلى أنه حال التأكد من عدم صلته بالمتهمين سيسترد المبلغ الذى دفعه للمتهيمن، وسيتم تسليم الشقة للفنان صبرى عبد المنعم.

كانت نيابة المقطم الجزئية العامة بمحكمة جنوب القاهرة، قررت حبس صاحبة شركة مقاولات وآخر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات، إن المتهمان أوهماه بشراء شقته، بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربا دون دفع مبلغ البيع.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حيث حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة ، نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.