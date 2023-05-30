محافظ أسوان يتفقد معدات منظومة النظافة.. ويصرف مكافأت تشجيعية للمتميزين

أسوان - صلاح المسن

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اليوم، لودارات وسيارات المنظومة الجديدة للنظافة، بواقع 8 لودارات و 10 سيارات سعة 5 طن تسلمتها المحافظة ضمن أسطول يضم 40 سيارة ولودر ومكنسة وفنطاس ومعدات للغسيل والتنظيف والجلى بالطرق العامة والأماكن السياحية جارى إستكمال توريدهم مرحلياً ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 70 مليون جنيه.

وتابع اللواء أشرف عطية اليونيفورم الجديد للعاملين بالمنظومة، والتى تم مراعاة أن تبرز الشكل الحضارى والحماية المطلوبة لهم ، كما وجه المحافظ بصرف المرتبات الشهرية فى المواعيد المحددة تخفيفاً عن الأعباء المعيشية عنهم، بالإضافة إلى صرف مكافأت تشجيعية للمتميزين، مكلفاً بعمل مجموعات للتدخل السريع من العاملين والمعدات لرفع أى تراكمات مخلفات أو قمامة فى وقت قياسى، وخاصة فى البؤر التى تؤرق المواطنين داخل الأحياء والمناطق الشعبية.

وأعطى أشرف عطية توجيهاته بالإستمرار فى أعمال إصلاح وصيانة المعدات والسيارات التى تعرضت للأعطال حيث جارى إصلاح 22 سيارة ومعدة بالجهود الذاتية للحملة الميكانيكية ، وبما لا يسبب أى أعباء مالية على المحافظة وخلال تفقده للسيارات الجديدة برفقة المهندس مصطفى جلال المشرف العام على جراجات النظافة، والمهندس أحمد حلفاوى مدير إدارة المخلفات الصلبة، علاوة على علاء ممدوح نائب رئيس مركز ومدينة أسوان أكد محافظ أسوان، على أنهم يعملون جاهدين على الإرتقاء بمنظومة النظافة من خلال توفير المعدات اللازمة لإنجاح المنظومة وأداء دورها على الوجه الأكمل بما يساهم فى إضفاء الشكل الحضارى بكافة مدن ومراكز المحافظة .

وشدد محافظ أسوان، على ضرورة الصيانة الدورية وإجراء الفحص الفنى لهذا الأسطول من السيارات والمعدات، مع توفير سائقين مدربين لضمان تشغيل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة الفنية المطلوبة، بالإضافة إلى توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر وغيرها من المستلزمات الأخرى للحفاظ على سلامة السيارات من أى أعطال أو نسبة تهالك.