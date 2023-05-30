مجلس جامعة الزقازيق يوافق على تسكين من تم منحهم اللقب العلمى لوظيفة أستاذ

الشرقية - حمدى عبد العظيم

عقد مجلس جامعة الزقازيق اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري رقم (564) لشهر مايو 2023 برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان يسري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندس عادل فيكتور الأمين العام للجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات.

وفى بداية الاجتماع توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير للدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لحرصه على التواجد بمجلس الجامعة ومشاركته الفعالة في كافة الفعاليات التي تنظمها جامعة الزقازيق.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية علي استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة، لتنفيذ خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما تقدم مجلس الجامعة أيضا بخالص التهنئة بصدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتور شحته حسنى عميدا لكلية التربية للطفولة المبكرة ، والدكتور أسامه عبد الباري عميدا لكلية الآداب ، وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار، متمنياً لهما التوفيق والسداد لخدمة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة في شتى المجالات التعليمية والبحثية والمجتمعية.

وقد وافق المجلس على تسكين أعضاء هيئة التدريس (الأساتذة) اللذين تم منحهم اللقب العلمي لوظيفة أستاذ موزعا على الكليات التابعة لقسم التعليم بالزقازيق بموافقة مجلس الجامعة بجلسته رقم( 654) بتاريخ 30/5/2023 على الوظائف الشاغرة بمختلف كليات ومعاهد تعليم الزقازيق. حيث حصل علي اللقب عدد 10 أساتذة بكلية الطب البشري، 3 بكلية الطب البيطري، و2 استاذ بكلية التربية الرياضية للبنين و1 أستاذ بكلا من كليات (الصيدلة، العلوم، الآداب، التكنولوجيا والتنمية)، كما وافق المجلس على تعيين عدد (52 ) عضو هيئة تدريس من (أستاذ وأستاذ مساعد ومدرس) بمختلف كليات الجامعة.

كما تقدم المجلس بخالص التهنئة بمناسبة البدء في تطبيق النظام الإلكترونى لاختبارات الطلاب المكفوفين بالجامعة لأول مرة بالجامعات المصرية، وذلك في إطار مشروع متكامل لتطبيق إلكترونى يضم الكتاب الصوتي للمقررات الدراسية والمحاضرات والملخصات الجامعية، في إطار جهود الدولة وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لكافة القطاعات نحو التحول الرقمي ورعاية ذوى الهمم.

حيث توجه مجلس الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلى بخالص الشكر لمركز الاختبارات الإلكترونية، الذي أشرف علي التجربة وفريق العمل بقيادة الدكتور ولاء سرحان مدير المركز ، بالتعاون مع كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل من خلال فريق عمل تحت إشراف د.إيهاب الببلاوى عميد الكلية، داعيا لتطبيق هذا النظام علي كافة كليات الجامعة.

كما قدم رئيس الجامعة التهنئة بمناسبة بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2022/2023 مؤكدا علي توفير الدعم الكامل والمستمر لأبنائنا الطلاب، مشيدا بالجولات التفقدية التى يقوم بها الدكتور عاطف حسين على مختلف كليات الجامعة للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان لآداء الامتحانات في سهولة ويسر، مشيراً إلى ضرورة إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها ، وسرعة الانتهاء من أعمال الكنترولات والنتائج.

وفي إطار الاستعدادات للاحتفال بمرور خمسين عاما على إنشاء جامعة الزقازيق كلف رئيس الجامعة الاقسام العلمية بكلية الهندسة ( العمارة ، الميكانيكا ، الكهرباء ، البيئة ، وغيرها من الأقسام الأخرى )، وذلك من خلال لجنة برئاسة د أحمد فاروق عميد الكلية، لعمل دراسة شاملة لتحويل الحرم الجامعى إلى حرم مستدام، مع تقديم تقرير أسبوعي بكافة المستجدات حول تلك الدراسة.

وخلال الجلسة تقدم مجلس الجامعة برئاسة الدكتور خالد الدرندلى بخالص العزاء والمواساة فى وفاة كل من الدكتور وليد زيدان عميد كلية طب جراحة الفم والأسنان السابق ، الدكتور محمد خليل بكلية الطب البشري، الدكتور منصور الحفناوي بكلية الحقوق.