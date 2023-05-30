مجدى البدوى: اتفقنا بالحوار الوطنى على أن يكون هناك قانون موحد للتعاونيات

الأمير نصرى

قال مجدى البدوى، مقرر مساعد لجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى: "نحن متفائلون بالحوار الوطنى"، لافتا إلى أن أول جلسة كانت خاصة بالتعاونيات، والجميع بداخلها أجمعوا على طريق واحد لحل مشاكل التعاونيات خلال الفترة المقبلة، وإعادتها للصدارة مرة أخرى، والجميع حدد هدفه وذو رأى واحد فى طريقة الإصلاح.

وأضاف مجدى البدوى، خلال استضافته ببرنامج "الحوار الوطنى" على قناة إكسترا نيوز، أن طريقة الإصلاح بالنسبة للتعاونيات وهى أن هناك 5 قوانين لكل اتحاد قانون، بالإضافة إلى قانون الاتحاد العام، وتم الاتفاق على أن يكون هناك قانون موحد للتعاونيات فى مصر، ولا بد أن يكون للتعاونيات بنك ليستطيع تمويل المشروعات، وإقامة جامعة تعاونية لنشر الثقافة التعاونية.

وأكد مجدى البدوى أنه على أصحاب التعاونيات تحديد المشروعات الصالحة والتى يجب إقامتها خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن نمط التعاونيان حاليا أصبح معقدا.

وأوضح مجدى البدوى أنه لدينا مشكلة فى النقابات المهنية، لان كل نقابة مهنية تريد تغيير قانونها، لكن الأمر صعب بسبب كثرة عددها، ولا بد أن يكون حوار مع أصحاب هذه المصالح للخروج من هذه الأزمة وترتيب الأولويات مع هذه النقابات تحديدا.