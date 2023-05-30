اليوم السابع
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لو عندك منشآة تجارية.. اعرف ازاى توصل الكهرباء فى 5 خطوات

الثلاثاء، 30 مايو 2023 02:53 م
لو عندك منشآة تجارية.. اعرف ازاى توصل الكهرباء فى 5 خطوات توصيل الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إجراءات توصيل التيار الكهربائي للمنشآت غير السكنية فى 5 خطوات وهى كاﻻتى:
 
1- تقديم إيصال السداد لمركز معلومات شبكات المرافق.
2- تقديم تصاريح حفر الطرق والشوارع لمد الكابلات وإعادة الشيء لأصله.
3-تصريح هيئة السكة الحديد حال تعديه خطوط السكك الحديدية.
4-موافقة وزارة الموارد المائية والري على تعديه المجاري المائية، وكذلك تصاريح آبار المياه الجوفية للأغراض الزراعية.
5-إيصال سداد قيمة تكلفة توصيل التغذية الكهربائية.
 
 
و يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:
 
1-  من خلال التوجه إلى مقر الجھاز  في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.
 
2-   من خلال الموقع الإليكتروني للجھاز www.egyptera.org
 
3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.
 
4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين  complaints@egyptera.org
                                        
5-  من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم  23421471.
 
6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475   (داخلي 154).
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شكاوى المواطنين من الكهرباء



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