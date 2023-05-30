غلق 20 كافية ومخبزا وتحرير 28 محضرا فى حملة مكبرة بحى شرق الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبى

شن حى شرق محافظة الإسكندرية ، برئاسة اللواء أحمد حبيب رئيس الحى، حملة مكبرة على المنشآت المخالفة، والتى أسفرت عن غلق 20 كافية مخالف وتشميع مخبز وتحرير 28 محضرا متنوعا بنطاق الحى.

وأشار اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، أن الحي قام اليوم، بغلق وتشميع 20 كافيه بعمارات ضباط مصطفى كامل بالإضافة إلى تشميع 1 مخبز بمنطقة لوران وذلك خلال حملة مكبرة مفاجئة شنها الحي بمنطقة مصطفى كامل ولوران بنطاق الحي استجابة لشكاوى المواطنين ، لإزالة الإشغالات والنظافة ، بناء علي تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والخـاص بـالإجراءات الإحترازية ، والتفتيش على الصيدليات والمحلات والأسواق العشوائية بنطاق الحى.

وأوضح رئيس حي شرق ، أن الحملة توجهت إلى عمارات الضباط بمنطقة مصطفى كامل بالإضافة إلى شارع شعراوي بمنطقة لوران بنطاق الحي ، وتم التفتيش على المحال والكافيهات والصيدليات ، وتم فتح الطريق أمام المرور والمارة ، والتحفظ على الإشغالات ، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والتشديد على الكافيهات والمحال المخالفة وكذا المتعديين على الطريق العام بعدم عودة الإشغالات مرة أخرى ، لعدم التعرض لمصادرة معداتهم مرة أخرى وتغريمهم وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم.

وأسفرت الحملة عن قيام إدارة رخص المحلات بغلق وتشميع 21 كافيه ومحل مخبوزات إدارة بدون ترخيص وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم ، وقيام إدارة الإيرادات بتحصيل 10 آلاف جنيه غرامات فورية ، وقيام الصرف الصحي بتحصيل 3 آلاف جنيه مديونيات ، فضلا عن قيام إدارة إشغال الطريق بالحي بالتحفظ على 331 حالة إشغال متنوعة وشيش، وإزالة عدد كبير من الكتل الخرسانية وحواجز السيارات .

كما قامت السلامة والصحة المهنية بتحرير 8 محاضر نظافة عامة وعدم حمل شهادة صحية ، بالإضافة إلى قيام إدارة تموين شرق بتحرير 6 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وإدارة بدون ترخيص ، وقيام صحة شرق بتحرير 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية واشتراطات صحية وإعدام ٥٥ كيلو مخبوزات غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، وقيام إدارة شئون البيئة، بتحرير 1 محضر و 5 إنذارات .

جاء ذلك بحضور, يحيى زكريا سكرتير عام الحي ،و محمد صلاح مدير عمليات شرق بشركة نهضة مصر ، ومديري إدارات إشغال الطريق ورخص المحلات والحدائق واللجان والمجالس والإعلام والعضو القانوني وممثلي شركة نهضة مصر ، ومعاوني ومفتشي إدارات إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ورخص المحلات، وممثلي الطب البيطري والسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي ومفتش أغذية شرق وشركة الصرف الصحي وصرف صحي شرق ، والتموين والتفتيش الصيدلي ومنطقة شرق الطبية ، والرصد البيئي بالمحافظة وشئون البيئة بالحي .