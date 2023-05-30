غلق فتحة الدوران بميدان الرماية كليا لمدة شهرين واستحداث أخرى بعد 150 مترا

كتبت - مرام محمد

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي ب المتحف المصري الكبير ( أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم ) المقرر إنشائه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرمات" والمتحف المصرى الكبير.

لذا يستلزم الامر إجراء غلق كلى لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية (بداية طريق الفيوم)، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من 150 متر ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب في العودة مرة أخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام، وذلك لمدة شهرين بدءا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 31 / 5 / 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 30 / 7 / 2023.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الاعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءه والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.