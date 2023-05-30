اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 09:03 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

للقادم من طريق الفيوم واتجاه الرماية وحدائق الأهرام..

غلق فتحة الدوران بميدان الرماية كليا لمدة شهرين واستحداث أخرى بعد 150 مترا

الثلاثاء، 30 مايو 2023 08:56 م
غلق فتحة الدوران بميدان الرماية كليا لمدة شهرين واستحداث أخرى بعد 150 مترا ميدان الرماية
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير ( أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم ) المقرر إنشائه والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرمات" والمتحف المصرى الكبير.
 
لذا يستلزم الامر إجراء غلق كلى لفتحة الدوران الكائنة بميدان الرماية (بداية طريق الفيوم)، وقد قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الجهات المعنية باستحداث فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من 150 متر ليخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب في العودة مرة أخرى لطريق الفيوم اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام، وذلك لمدة شهرين بدءا من الساعة 12 صباح يوم الأربعاء الموافق 31 / 5 / 2023 وحتى يوم الأحد الموافق 30 / 7 / 2023.
 
وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة اي معوقات، لافتا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الاعمال وكذا وسائل الامن الصناعى من كشافات إضاءه والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.
 

المتحف المصري الكبير

المتحف المصري

محافظة الجيزة

الجيزة

ميدان الرماية

طريق الفيوم

حدائق الأهرام

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

انتهاء وضع أكثر من 50% من الآثار الثقيلة بالمتحف المصرى الكبير.. أين توضع؟

الإثنين، 29 مايو 2023 08:30 م

"السفيرة عزيزة" يسلط الضوء على يوم العائلة فى المتحف المصرى الكبير

الإثنين، 29 مايو 2023 06:22 م

محافظ الجيزة يوجه بالنهوض بالمظهر الجمالى للطرق المؤدية إلى المتحف المصرى الكبير

الإثنين، 22 مايو 2023 02:33 م

أنشطة وألعاب وعروض موسيقية.. المتحف المصري الكبير ينظم "اليوم العائلي"

الأحد، 21 مايو 2023 01:12 ص

وضع أكثر من 50% من الآثار الثقيلة داخل المتحف المصري الكبير.. التفاصيل

السبت، 20 مايو 2023 06:14 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة