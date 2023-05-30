عمار الحكيم: الشراكة بين مصر والعراق والأردن تأتى ضمن التفاهمات الإقليمية

كتب أحمد عرفة

قال عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة العراقي إن التفاهم الإقليمي له انعكاس مباشر على استقرار العراق، موضحا أن الشراكة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن تأتي ضمن التفاهمات الإقليمية.

وأضاف رئيس تيار الحكمة العراقي خلال حواره مع قناة القاهرة الإخبارية، أن التعديلات الدستورية في العراق يجب أن تحظى بتوافق واسع، مشيرا إلى أن تجربة النظام البرلماني قابلة للتطوير والتغير.

وأوضح عمار الحكيم، أن النظام البرلماني قد يكون جديدا على العراق لكنه كان الأنسب باعتباره يسمح بالتشاركية، لافتا إلى أن الاتفاق على الموازنة رغم كل التعقيدات سيكون دليلا على نجاح التجربة السياسية الحالية في العراق.

وقال رئيس تيار الحكمة العراقي، إن التيار الصدري أكبر من أن يختزل في برلمان أو حكومة، مؤكدا أن التيار الصدري تيار سياسي اجتماعي له حضور على الساحة العراقية.

وأوضح عمار الحكيم، أن التيار الصدري انسحب من المشهد السياسي لتحقيق معادلة المعارضة والموالاة، لافتا إلى أن القوى السياسية العراقية تستعد حاليا للانتخابات المحلية والبرلمانية.

وتابع رئيس تيار الحكمة العراقي أن المشكلات الداخلية هي حصيلة اختلال التوازنات بين مكونات الشعب العراقي، والانتخابات الماضية في العراق أفرزت مخرجات غير متوازنة، موضحا أن الائتلاف الحاكم في العراق يضم أهم القوى السياسية في مجلس النواب، والائتلاف الحاكم حاليا في العراق هو أول تجربة لائتلاف عابر للمكونات.

وقال عمار الحكيم :"العراقيون توصلوا إلى نتيجة مفادها أن الصراع داخل البيت الواحد يؤدي إلى خسارة الجميع، وهناك بالطبع من يتحركون على أسس طائفية لكنهم غير مؤثرين في الشارع العراقي".