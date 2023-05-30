ضبط 50 طن قمح محلي للشون قبل بيعهم بالسوق السوداء بالمحلة

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، برئاسة المهندس محمد ابو هاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط 50 طن و 376 كيلو قمح محلي، تم تجميعهم بقصد إعادة بيعهم بالسوق السوداء بدائرة مركز المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كان وكيل وزارة التموين قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، ومفارش تجميع القمح المحلي موسم 2023 للتأكد من توريده للشون والصوامع، ومكافحة عمليات البيع بالسوق السوداء.

وتم تشكيل حملة مكبرة من إدارة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع إدارة تموين مركز المحلة برئاسة المحاسب حازم طه مدير إدارة تموين مركز المحلة، وتم تحرير محضر إثبات حالة ضد" ع.ع" لتجميعه 24 طن و 918 كيلو قمح محلي، وتحرير محضر إثبات حالة ضد" ت.ر" تامر لتجميعه 25 طنًا و 458 كيلو قمح محلي

كما تم ضبط مصنع تعبئة مواد غذائية بدون ترخيص والتحفظ على 600 كجم صدور دجاج مصنعة ومعبئة داخل أكياس بلاستيكية تحمل علامات تجارية مقلدة ومغشوشه بغرض التربح بدون وجه حق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.