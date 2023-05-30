ضبط مسجل جنائى سرقة العلامات المضيئة بالقاهرة

محمود عبد الراضى - أحمد عبد الهادى

نجحت مديرية أمن القاهرة في ضبط (عامل خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى)، وبحوزته (جاكوش، أجنة حديدية) لقيامه بسرقة عدد (24 قطعة من العلامات المضيئة "كات آيز") بدائرة قسم شرطة البساتين..وبمواجهته إعترف بقيامه بسرقة المضبوطات لإستخلاص الألومونيوم منها وإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) وبحوزته (كمية من كسر حديد البناء وزنت 50 كيلو جرام)..لقيامه بسرقتها من موقع تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس "بأسلوب المغافلة.. وبإستدعاء مسئول الموقع تعرف على المضبوطات وإتهمه بالسرقة وضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر) لقيامهم بالشروع فى سرقة حديد خردة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث..وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.