ضبط شخص لنصبه على المواطنين برغم بيع قطع أثرية

نجحت الداخلية فى ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالنصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين عن طريق الترويج لبيع قطع أثرية مقلدة عبر مواقع التواصل الاجتماعى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الآثار المقلدة بقصد الإتجار فيها واستخدامها فى ارتكاب جرائم النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع (الأمن الوطنى) قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الدقهلية) بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين عن طريق إنشاء العديد من الصفحات الإلكترونية الإحتيالية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة، يعلن من خلالها عن إمتلاكه قطع أثرية – على خلاف الحقيقة - وعقب الإيقــــاع بضحاياه راغبى إقتنائها أو الإتجار فيها يطلب منهم إيداع مبالغ مالية فى محافظ إلكترونية حتى يمكن إتمام الصفقة بقصد الاستيلاء عليها، مستغلًا عدم قيامهم بالإبلاغ عن الواقعة حال اكتشاف تعرضهم لواقعة نصب خشية تعرضهم للمسائلة القانونية.

عقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفنى تم إستهداف المذكور وأمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول المنصورة بالدقهلية.. وبحوزته ( جهاز تابلت وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على صور وفيديوهات لقطع أثرية فرعونية مقلدة - صفحات إلكترونية إحتيالية على مواقع التواصل الاجتماعى بأسماء وصفات مختلفة يستخدمها فى استدراج واستقطاب ضحاياه - رسائل نصية وصوتية تفيد نشاطه الإجرامى ).

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.