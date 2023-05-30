رئيس مدينة الطود يتابع ميداينا سير العمل بمشروع الصرف الصحى بالعديسات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، جولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية العديسات قبلي والموقف التنفيذي للأعمال الجاري تنفيذها، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إلى رؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية الواقعة بنطاق كل مدينة ومركز.

وشملت الجولة متابعة أعمال تنفيذ حفر وتركيب خطوط الإنحدار الرئيسية بقطر 700 ملي، والفرعية 200 ملي بمنطقة المهيدات، والخطوط الفرعية بقطر 200 ملي بمنطقة نجع علوان، وذلك بهدف تعزيز إستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لصعيد مصر.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، خلال الجولة، على الشركة المنفذة للمشروع باتخاذ الإجراءات الاحترازية في المناطق التي يجري بها أعمال الحفر، مع الأخذ في الاعتبار بوضع الحواجز والعلامات التحذيرية اللازمة حفاظًا على سلامة المواطنين.

فيما قاد الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية الجاري تنفيذها داخل عدد من المنشآت التعليمية بمدينة الطود، بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالأقصر، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية التي يتم تنفيذها داخل نطاق كل مدينة.

وشملت جولة رئيس مدينة الطود، متابعة الأعمال الإنشائية لمدرسة منشية النوبة للتعليم الأساسي بقرية منشية النوبة، والتي تشمل إنشاء 14 فصل دراسي إلى جانب المكاتب الإدارية والمعامل، بمدة تنفيذ أعمال إنشائية 8 أشهر ونصف، كما تابع أعمال إنشاء جناح بمدرسة المهيدات الإبتدائية المشتركة يضم 9 فصول دراسية إلى جانب المكاتب الإدارية ومعمل المشاهدة، وصالة متعددة الأغراض ليصبح عدد الفصول بمدرسة المهيدات الإبتدائية المشتركة 40 فصل دراسى بمدة تنفيذ أعمال الإنشائية 8 أشهر ونصف.



جولة لمتابعة مشروع الصرف الصحى بالعديسات



رئيس مدينة الطود يقود جولة لمتابعة مشروع الصرف الصحى بالعديسات



رئيس مدينة الطود يقود جولة لمتابعة مشروع الصرف الصحى



