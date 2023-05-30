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"خلافات الجيرة السبب".. اعترافات المتهمين بقتل شخص فى المعادى

الثلاثاء، 30 مايو 2023 07:00 ص
"خلافات الجيرة السبب".. اعترافات المتهمين بقتل شخص فى المعادى حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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"خلافات الجيرة السبب"، كانت هذه الكلمات للمتهمين بقتل شخص في المعادي بالقاهرة، مؤكدين أن خلافات الجيرة المتكررة دفعتهم للدخول في مشاجرة، وطعن المجني عليه بسلاح أبيض أدى لوفاته.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، من إحدى المستشفيات، باستقبالها طالبا متوفيا، إثر إصابته بجرح طعنى بالجسم. 
 
بالانتقال وسؤال والده سائق، قرر بقيام أحد الأشخاص "غير معلوم لديه" بالتعدي على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها التى أودت بحياته.
 
وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى ووالده وكل من (8 أشخاص -  لإثنين منهم معلومات جنائية) بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب ، وقام أحد المتهمين بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة" كان بحوزته محدثاً إصابته التى أودت بحياته ، ولاذوا بالفرار، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين ، والسلاح المُستخدم فى الواقعة ، وبمواجهتهـم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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