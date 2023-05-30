اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 04:47 م
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خروج حالات الإصابة باختناق بمصنع ملابس فى المنوفية عقب استقرار حالتهم

الثلاثاء، 30 مايو 2023 04:00 م
خروج حالات الإصابة باختناق بمصنع ملابس فى المنوفية عقب استقرار حالتهم إسعاف - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكد الدكتور تامر مشقط مدير عام مستشفى شبين الكوم بمحافظة المنوفية، خروج جميع حالات الاختناق التى شهدها مصنع الملابس الكائن بالمنطقة الحر بمدينة شبين الكوم.
 
وأضاف مدير مستشفى شبين الكوم التعليمى بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع،  أن جميع الحالات التى استقبلتها المستشفى اليوم كانت حالات اختناق بسيطة وتم عمل اللازم تجاهم .
 
وأصيب 88 عاملا بحالات اختناق بسيطة أثناء تواجدهم بمصانع قريبة من أحد مصانع المعسل، وتم  نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة.
 
تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة تفيد إصابة 88 عاملا بحالات اختناق بسيطة أثناء تواجدهم بمصانع قريبة من أحد مصانع المعسل، وجرى نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي لاتخاذ الإجراءات القانونية والطبية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
وانتقل الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للوقوف على حجم الإصابات والخدمات المقدمة للمواطنين المصابين في الواقعة.
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حالات اختناق

مستشفى شبين الكوم التعليمى



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