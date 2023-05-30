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"تعليم دمياط" تنعى طالبة لقت مصرعها أسفل عجلات القطار بعد امتحانات الدبلومات

الثلاثاء، 30 مايو 2023 03:59 م
"تعليم دمياط" تنعى طالبة لقت مصرعها أسفل عجلات القطار بعد امتحانات الدبلومات المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم
دمياط معتز الشربيني

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نعت مديرية التربية التعليم بدمياط، الطالبة ميرنا أحمد حمدي سالم والتي وافتها المنية اليوم، إثر حادث قطار بعد خروجها من لجنة الامتحان وأثناء عودتها لمنزلها، كما تمنت الشفاء العاجل للطالبة إسراء محمد رزق سالم.
 
وقدم المهندس علي عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وعبد العليم جمعة وكيل المديرية وغادة بيضون مدير عام التعليم الفني والعاملون بمديرية التربية والتعليم بخالص التعازي لأسرة الطالبة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم الأسرة الصبر والسلوان.
 

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