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"تعليم أسوان" يعلن فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:26 م
"تعليم أسوان" يعلن فتح باب التقديم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى وزارة التربية والتعليم
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن فتح باب القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى بالمدارس الرسمية والرسمية للغات، للعام الدراسى 2023/2024.

وذكرت مديرية التربية والتعليم بأسوان، فى بيان لها، أن التقديم متاح اعتباراً من الخميس 1/6/2023 وحتى 30/6/2023، ويتم التقديم إلكترونياً عن طريق ولى الأمر، ومن خلال بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم، حيث يتم تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومى للتلميذ.

وفى حالة عدم تمكن ولى الأمر من التسجيل الالكترونى بنفسه "تقديم الصف الأول الابتدائى فقط"، يتم التوجه إلى المدرسة التي يرغب بالتقدم لها ، ومعه صورة شهادة الميلاد المميكنة للتلميذ المتقدم والشهادة الأصلية للاطلاع عليها وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر ليتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة تسجيل رغبته بالالتحاق الكترونياً بالمدرسة ،وذلك وفق الضوابط والتعليمات.

 


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