تسليم 7 عقود تقنين جديدة لأراضى أملاك الدولة للمستفيدين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 7 عقود تقنين أراضى أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد من رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة محمود رفعت، مسئول لجنة التقنين بالديوان العام، وهيثم ندا مسئول المنظومة الالكترونية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 7 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، 4 عقود بمركز بلطيم، وعقد بمركز بيلا، وعقد بمركز دسوق، وعقد بمركز قلين، مؤكداً على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 899 عقداً، وأن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفر الشيخ، بأننا نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعى، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى، وإنهاء كافة المعوقات التى تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.