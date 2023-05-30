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تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والأرز مستهدفات الزراعة فى 23/24.. التفاصيل

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:00 ص
تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح والأرز مستهدفات الزراعة فى 23/24.. التفاصيل مجلس النواب
كتب أمين صالح

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تحدث علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، عن عدد من الأرقام الهامة عن القطاع الزراعى فى مصر وتحديدا مستهدفات الحكومة خلال الفترة الأخيرة، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الذى عقد مؤخرا لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024 ، ونستعرضها فيما يلى:
 
ـ وزارة الزراعة تستهدف رفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح إلي 70%.
 
ـ التوسع فى المساحة المزروعة من القمح من أجل الوصول لـ3 ملايين و600 ألف فدان.
 
المساحة المرزوعة من الأرز كانت مليون و300 ألف فدان من الأرز واستهدفنا الوصول لمليون و760 ألف فدان هذا العام بهدف ترشيد المياه المستخدمة فى الرى.
 

مجلس النواب

السياسه

الارز

القمح



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