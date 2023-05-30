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تجديد الثقة فى لدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيلا لوزارة الصحة ببورسعيد

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:45 م
تجديد الثقة فى لدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيلا لوزارة الصحة ببورسعيد وكيل وزارة الصحة ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان القرار رقم 216 لسنة 2023، بتجديد الثقة في الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيلا لوزارة الصحة ببورسعيد.
 
وتقدم الدكتور أحمد حسن أبوهاشم بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة و السكان واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على هذه الثقة الغالية، متمنيا من الله عز وجل التوفيق والسداد وللوطن الغالي التقدم والازدهار.
 
تقلد الدكتور أحمد حسن أبوهاشم، عدة مناصب قيادية وإشرافية  حتى وصل إلى وكيل وزارة الصحة ببورسعيد وهي "مدير مستشفي الإبراهيمية المركزي بمحافظة الشرقية عام 2016، مدير مستشفى الصالحية الجديدة عام 2017، مدير مستشفى ههيا المركزي عام 2018،  ثم وكيلا لمديرية الصحة بالإسماعيلية عام 2019، قبل أن يتقلد  منصب وكيل وزارة الصحة ببورسعيد".
 
 
 
 
 
 


 

 


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