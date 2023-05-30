برنامج الغذاء العالمي: بدء توزيع مساعدات غذائية للأسر المحاصرة بالخرطوم

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أعلن برنامج الغذاء العالمي بدء عمليات توزيع أولى المساعدات الغذائية الطارئة لتصل إلى الأسر المحاصرة في العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك منذ اندلاع القتال قبل ستة أسابيع.



وذكر البرنامج - في بيان اليوم الثلاثاء أن عمليات التوزيع جاءت خلال الأيام الأخيرة من وقف إطلاق النار، الذي استمر سبعة أيام، والذي اتفق عليه طرفا النزاع وتم تمديده الآن لمدة خمسة أيام إضافية، موضحا أنه تم توزيع مساعدات غذائية على حوالى 15 ألف شخص في المناطق التي تسيطر عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في أم درمان منذ أن بدأت عمليات التوزيع يوم السبت الماضي وعلى مدى ثلاثة أيام.



وأشار إلى أنه تم تجهيز المزيد من المساعدات الغذائية مسبقا لمواصلة التوزيع في الخرطوم، طالما سمح الوضع الأمني بذلك، لافتا إلى أنه يخطط للوصول إلى ما لا يقل عن 500 ألف شخص في الخرطوم.



ونوه بأنه قام بتوسيع نطاق دعمه ليصل إلى أكثر من 725 ألف شخص حتى الآن من خلال المساعدات الغذائية والتغذوية الطارئة في 13 ولاية من أصل 18 ولاية في البلاد، وذلك منذ استئناف العمليات قبل أقل من شهر في 3 مايو، كما نوه بأنه يتم التوسع لدعم 5.9 مليون شخص في جميع أنحاء السودان خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك مع ارتفاع معدلات الجوع.



وحذر البرنامج الأممي من توقعات بأن ينزلق ما يقدر بنحو 2 إلى 2.5 مليون شخص في السودان إلى الجوع خلال الأشهر المقبلة بسبب العنف.