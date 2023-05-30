برلمانى روسى يدعو إلى إنشاء نظام لمنع الوصول إلى مواقع غير مرغوب فيها على الإنترنت

أحمد علوى

دعا عضو اللجنة الدستورية بمجلس الاتحاد الروسي(الغرفة العليا للبرلمان)، أرتيوم شيكين، إلى ضرورة إنشاء نظام حماية للانترنت في روسيا، مثلما هو الحال في الصين، يستحيل تجاوزه لحجب المواقع غير المرغوب فيها في حال مواصلة تجاهلها للتشريعات الروسية.

وقال شيكين في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" الاثنين:"نظرًا للضغوط غير المسبوقة من الدول الغربية، أعتقد أننا بحاجة لتجربة الصين في إنشاء نظام لمنع الوصول تماما إلى موارد الإنترنت غير المرغوب فيها، بما في ذلك خدمات الشبكة الخاصة الافتراضية "في بي إن"، إذا استمر تجاهل التشريعات الروسية ".

واستشهد السناتور الروسي بـ ويكيبيديا كمثال، والتي أصبحت الآن سلاح معلومات في أيدي الدول الغربية، حيث العديد من الحقائق التاريخية والسياسية المتعلقة بروسيا يجري تشويهها عمدا.وأضاف شيكين: "كما تُظهر الممارسة المتبعة في السنوات الأخيرة، من الصعب جدًا ضمان التنظيم الذاتي للشبكات الاجتماعية ومواقع الإنترنت، هناك حاجة إلى نهج أكثر مسؤولية لتنظيم هذا المجال"، مشددا على ضرورة دراسة قضايا المعدات التكنولوجية الروسية وإمكانية الحد من عمل منصات الإنترنت وإبطاء حركة المرور عبر شبكات الانترنت في حالة عدم الامتثال لمتطلبات التشريعات الوطنية". ويتمتع الجزء الصيني من الإنترنت بنظام رقابة الدولة واسع النطاق، يُطلق عليه غالبًا "جدار الحماية العظيم".

وفي الوقت الحالي، تحظر الصين عمل التطبيقات الغربية، مثل جوجل ويوتوب وواتسآب وتويتر وفيسبوك وانستجرام و"كلوب هاوس"،بالإضافة إلى مواقع عدد من وسائل الإعلام الرائدة في العالم. يذكر أن السلطات الروسية غرمت مؤسسة ويكيميديا، مشغل موسوعة ويكيبيديا على الإنترنت، سبع مرات لعدم إزالة محتوى محظور.