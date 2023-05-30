انتشال جثمان غريق من أحد شواطئ غرب الإسكندرية وجارى البحث عن آخر

الإسكندرية أسماء على بدر

تمكنت قوات الإنقاذ النهري المدعومة بغطاسين الخير المتطوعين، فى محافظة الإسكندرية ، من انتشال جثمان شاب في العقد الثالث من العمر، لقى مصرعه غرقا منذ أمس الاثنين في الساحل الشمالي أقصى غرب الإسكندرية، وذلك بعد قرابة يوم كامل في المياه منذ صباح أمس حتى فجر اليوم، رفقة صديق آخر يجرى البحث عن جثمانه في الوقت الراهن.

بدأت الواقعة حيث تلقت شرطة النجدة إخطاراً يفيد بوقوع حالة غرق بقرية مارقيا بالساحل الشمالى غرب الإسكندرية.

على الفور توجهت فرق الإنقاذ النهري رفقة قوة أمنية مدعومة برجال الحماية المدنية، بمرافقة سيارة إسعاف من الإسكندرية إلى موقع الحادث لبدء التعامل وانتشال الجثمانين.

على الفور تبين غرق شابين عمرهما 22 سنة، الأول محمد احمد تم انتشاله، والثاني محمد جمال عوض الله يجرى البحث عنه.

قال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير، إنه تم إبلاغهم عن ذلك الحادث فجر اليوم حيث تم إبلاغ كافة غواصين الخير المتطوعين للتوجه إلى مكان الحادث لسرعة البحث وانتشال الجثمان.

وأضاف قائد غواصين الخير أن فرق الإنقاذ النهري توجهت إلى موقع الحادث ورافقهم مجموعة من غواصين الخير في الإسكندرية توجهوا للمشاركة في عملية البحث عن الجثمانين اللذين لقيا غرقهما إثر ارتفاع الأمواج نسبيا في الساحل الشمالي، حيث جرى البحث عنهما حتى تم العثور على أحدهما ويجرى البحث عن الآخر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.