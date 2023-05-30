"الوطنية للإعلام" تكرم رواد العمل الإذاعى تقديرا وعرفانا لدورهم الكبير

كتب محمد السيد الشاذلى

تحت رعاية وحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام، أقيمت اليوم باستوديو 45، بالإذاعة المصرية بمبنى الوطنية للإعلام احتفالية تحت شعار "يوم الوفاء"، لتكريم رموز ورواد العمل الإعلامى فى بيتهم الإذاعة المصرية، تقديرا وعرفانا لدورهم الرائد فى العمل الإذاعى ولما بذلوه من جهد مخلص فى تجويد وتطوير المحتوى الإعلامى، وتقديم رسالة إعلامية تنموية توعوية للمواطن المصري.

واستقبل حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بمكتبة اليوم عمالقة ورموز العمل الإذاعى، مرحبا بالكوكبة الإعلامية المتميزة، معربا لهم عن اعتزازه وتقديرة لهم، ولأجيال عملاقة ورواد العمل الإذاعي الذين صنعوا إعلامأ هادفا قدم رسالة إعلامية جادة شكلت وجدان وفكر المواطن، وغرست قيم واخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصرى.

وأضاف زين أن أجيال عديدة تربوا وتتلمذوا على أيديهم من خلال برامجهم المتميزة التى ستظل عالقة بوجدان وعقل المستمع، وأن الإذاعة لا تزال تحتفظ بمكانتها وتأثيرها ولها جمهورها الكبير من مختلف شرائح المجتمع لما تقدمه من إعلام وطنى صادق مهنى، مما يجعل على عاتق زملاءنا الأن مسئولية كبيرة من السعي المتواصل والعمل الجاد لتطوير أدواتهم وقدراتهم لمواكبة المتغيرات الهائلة في مجال الإعلام، و تقديم نموذج إعلامي تنموي توعوي يحترم عقل المشاهد ويزيد الوعي ويُنير العقول ويُعلى من قيم مجتمعنا.

وتبادل رئيس الهيئة مع رموز الإعلام الأفكار والرؤى التى من شأنها الاستفادة بخبراتهم العظيمة فى تجويد المحتوى الإعلامي ، وتفعيل دور الشبكات الإذاعية ، حيث قال زين أننا ندعم الزملاء بكافة الامكانات المتاحة والحرص الدائم على التدريب المتواصل لمواكبة مستجدات العصر مع الحفاظ على قيم ومبادئ العمل الإعلامي الوطني الهادف التوعوي ، وطلب رئيس الهيئة الاستعانه بهم خلال شهر الاحتفال فقط بعيد الاعلاميين بأن يقدموا برامج بأنفسهم لنستعيد معهم ذاكرة زمن الإعلام الجميل الذي تربى عليه أجيال عديدة ، حيث رحب رواد الإعلام بتلك الفكرة مبدين استعدادهم الكامل لتقديم خبراتهم لزملاء العمل الحاليين .

وخلال اللقاء استعاد الحاضرون ذكريات العمل الإعلامي وكيف كان كل منهم يؤدي دوره باجتهاد وتفاني ، واثنوا على قامت به الهيئة من جهد للحفاظ على التراث الإذاعي الفريد ، كما اثنوا على قناة ماسبيرو زمان وصاحب فكرة إطلاق القناة حسين زين حين كان يترأس قطاع القنوات المتخصصة

و فى احتفالية رائعة قام رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بتسليم دروع التكريم لرواد العمل الاعلامي

وأعربت الإعلامية القديرة سناء منصور عن سعادتها بهذا التكريم من حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام والذي يتم لأول مرة للاذاعيين فى عيدهم، كما أعرب قامات ورموز الإذاعة المصرية عن امتنانهم لهذا التكريم الرائع وحفاوة الاستقبال ، و أعربوا عن بالغ سعادتهم بتكريمهم فى بيتهم الإذاعة المصرية

و تقدم محمد نوار رئيس قطاع الإذاعة بخالص الشكر والتقدير لرموز الإذاعة المصرية لحضورهم احتفالية التكريم ، كما تقدم بالشكر والتحية على دعم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لهم وسعيه الدائم للحفاظ على العمل والعاملين ، وأضاف أن قطاع الإذاعة و بتوجيهات من رئيس الهيئة قام بتنظيم تلك الاحتفالية لتكريم الرواد فى بيتهم الإذاعة المصرية العريقة والتى أطلق عليها رئيس الهيئة ( التكريم لأهلة )



وتم تكريم قامات ورموز الإعلام سناء منصور، محمد مرعي، هاجر سعد الدين، احمد رضوان، آمال العناني، إمام عمر، حازم طه، أمينة صبري، نبيلة مكاوي، إسماعيل الششتاوي، نجوان قدري، نادية مبروك، نبيل يعقوب، حكمت الشربيني، فهمي عمر، عمر بطيشة، إيناس جوهر، انتصار شلبى، عبدالرحمن رشاد، عبد الصمد دسوقي .