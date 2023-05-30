اليوم السابع
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الصحة تنظم يوما علميا مع "طب جامعة هانوفر" لتبادل الخبرات في أورام الكبد

الثلاثاء، 30 مايو 2023 11:36 ص
الصحة تنظم يوما علميا مع "طب جامعة هانوفر" لتبادل الخبرات في أورام الكبد وزارة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

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نظمت وزارة الصحة والسكان، يومًا علميًا مشتركًا، مع كلية طب جامعة "هانوفر" بألمانيا، لتبادل الخبرات بين المتخصصين في مجال أورام الكبد، وذلك عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
 
وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن اليوم العلمي مع "طب هانوفر" تضمن حلقة نقاشية تم خلالها استعراض عدد من الحالات الحرجة لمرضى أورام الكبد، وكيفية التعامل معها وآليات الاكتشاف والتشخيص والعلاج لهؤلاء المرضى في كلا البلدين.
 
وأوضح الدكتور وائل عبدالرازق نائب المدير التنفيذي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية ورئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن النقاش ساهم في تبادل الآراء العلمية بين الخبراء العاملين بمراكز الأورام ووحدات الفيروسات الكبدية التابعة للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، وكلية طب "هانوفر"، وبمشاركة 120 طبيبًا مصريًا "أون لاين".
 
وأضاف الدكتور محمد عبدالله  المنسق الطبي للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، أن اللقاء يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الدورية التي من المقرر عقدها مع الخبراء والجهات العالمية لاستعراض الرؤى المختلفة، وتبادل الآراء حول الفرق المصرية ونظرائهم الأجانب في مجال الأورام والفيروسات الكبدية.
 

الصحة

هانوفا

جامعة هانوفا

الفيروسات الكبدية



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