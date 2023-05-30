اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة تعقد ورشة عمل لمناقشة مؤشرات الآداء ببرنامج الاشتراطات الصحية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:31 ص
الصحة تعقد ورشة عمل لمناقشة مؤشرات الآداء ببرنامج الاشتراطات الصحية ورشة عمل لمناقشة مؤشرات «الاشتراطات الصحية»
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
عقدت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل مشتركة مع وزارة التضامن الاجتماعي، لمناقشة مؤشرات الآداء ببرنامج «الاشتراطات الصحية» للمنتفعين من برنامج تكافل وكرامة خلال العام الماضي 2022، للوقوف على التحديات التي تواجه العمل بالمحافظات، وإيجاد الحلول لرفع معدلات تردد الأسر على خدمات صحة الأم والطفل، وبناء القدرات في متابعة وتقييم أنشطة رفع الوعي بالشروط الصحية.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محاور الورشة تضمنت تحديث إطار عمل التنسيق المشترك بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، على جميع المستويات، ووضع تصور مشترك لرفع وعي الأسر الأولى بالرعاية بشأن الاشتراطات الصحية، وما تقدمه وزارة الصحة والسكان من خدمات مجانية مع زيادة التوعية المجتمعية بالبرنامج.
 
وأضاف الدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن ورشة العمل شملت توحيد المفاهيم المشتركة للعاملين بالوزارتين مع توضيح أهداف برنامج «الاشتراطات الصحية»، والتي تتمثل في ضرورة استفادة أسر «تكافل» من الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة والسكان، وتسجيلها لضمان استمراية الدعم النقدي الذي تمنحه الدولة لأسر تكافل، حيث تم وضع عدة شروط صحية، يجب على الأسر الالتزام بها للارتقاء بالمستوى الصحي، خاصة فيما يتعلق بصحة الأم والطفل.
 
 
وأضاف عبدالرازق، أن الاشتراطات الصحية لبرنامج تكافل تهدف إلى زيادة إقبال الأسر الأولى بالرعاية للاستفادة بالخدمات الصحية التي تكفلها لهم الدولة، وخاصة الخدمات الصحية الوقائية للسيدات في عمر الإنجاب، والأطفال حديثي الولادة، حتى 6 سنوات، بما يضمن بناء جيل صحي قادر على المشاركة في بناء عجلة التنمية.
 
ومن جانبها، أشارت الدكتورة مي سعودي مدير وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية بقطاع الرعاية الصحية والتمريض، إلى أن برنامج تكافل وكرامة يستهدف الأسر الأولى بالرعاية وأن التزام الأسر بهذه الشروط يساهم في خفض نسبة الإصابة بأمراض سوء التغذية بين الأطفال والأمهات، ومنها الأنيميا والتقزم، علاوة على اكتشاف حالات الحمل الخطر مبكرًا، وبالتالي خفض وفيات الأمهات.
 
ترأس ورشة العمل من جانب وزارة الصحة، الدكتورة مي سعودي مدير وحدة البرامج الصحية للحماية الاجتماعية، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور عاطف الشيتاني مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمشروطية الصحية ، وبحضور فريق عمل البرنامج من المستوى المركزي بوزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي، ومنسقي البرنامج على مستوى المديريات بالوزارتين. 
 
WhatsApp Image 2023-05-30 at 9.15.28 AM
جانب من ورشة العمل
 

الصحة

برنامج تكافل وكرامة

الاشتراطات الصحية



الموضوعات المتعلقة

مشروعات الحكومة تنفيذا لاستراتيجية حقوق الانسان تدعم 5 فئات بالمجتمع.. للعام الثانى على التوالى تعظم من استثمارات قطاعى التعليم والصحة.. تستهدف بناء 950 مدرسة وإنشاء وتطوير 181 مستشفى و160 وحدة رعاية

الثلاثاء، 30 مايو 2023 08:00 ص

البروبيوتيك لصحة الهضم.. أطعمة يجب تضمينها فى نظامك الغذائى

الثلاثاء، 30 مايو 2023 05:00 ص

"الصحة" تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات.. التفاصيل

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:00 ص

وزير الصحة يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمستشفى شرم الشيخ الدولى

الإثنين، 29 مايو 2023 07:46 م

الصحة العالمية: الطب التقليدى أمد المجتمعات منذ آلاف السنين باحتياجاتها من الرعاية الأولية

الإثنين، 29 مايو 2023 06:19 م

وزير الصحة: إدراج تخصص زمالة «القبالة» ضمن اللجنة العليا للتخصصات الطبية

الإثنين، 29 مايو 2023 04:45 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة