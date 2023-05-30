اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 مايو 2023 09:21 م
أكرم القصاص
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الحكومة الدنماركية تقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 143 مليار كرونة

الثلاثاء، 30 مايو 2023 09:10 م
الحكومة الدنماركية تقترح زيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة 143 مليار كرونة الدنمارك
أ ش أ

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اقترحت الحكومة الدنماركية مقترحا لتكثيف الإنفاق الدفاعي في البلاد بشكل كبير، بمقدار 143 مليار كرونة، على مدار 10 سنوات قادمة، بعد أن أدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا إلى تغيير سياسة الدفاع الدنماركية بشكل كبير.


وذكرت صحيفة كوبنهاجن بوست الدنماركية -على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- أن الدنمارك تتبنى الآن نهجا مختلفا، بعد سنوات عديدة من قصورها في تحقيق هدف حلف شمال الأطلسي "الناتو"؛ المتمثل في إنفاق 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الأغراض الدفاعية، إلى جانب حدوها عن سياسة التعاون الدفاعي المشترك للاتحاد الأوروبي.


يذكر أن غالبية كبيرة من الدنماركيين صوتوا، في العام الماضي، لصالح الانضمام إلى سياسة التعاون الدفاعي للاتحاد الأوروبي.


الدنمارك

الحكومة الدنماركية

الانفاق الدفاعي للدنمارك

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