اليوم السابع
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الإعلان عن موعد المتخلفين عن المقابلة الشخصية من مختلف الجامعات

الثلاثاء، 30 مايو 2023 09:16 م
الإعلان عن موعد المتخلفين عن المقابلة الشخصية من مختلف الجامعات النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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أعلنت الأمانة العامة للمجلس العلى للنيابة الإدارية عن مواعيد المتخلفين من حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022.

وجاءت المواعيد كالتالى:

  • السبت 3 يونيو الساعة 11 صباحا لخريجى كلية الشرطة.
  • الأحد 4 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جماعات" القاهرة - عين شمس- حلوان - بنها - شبين الكوم - السادات - طنطا - المنصورة - بورسعيد - دمياط - أسوان - الإسكندرية"
  • الاثنين 5 يونيو الساعة 9 صباحا لخريجى جامعات" الزقازيق - بنى سويف - سوهاج - المنيا - الفيوم - جنوب الوادى - أسيوط - أزهر تفهنا - أزهر القاهرة - أزهر دمنهور- أزهر الإسكندرية - أزهر المنصورة - أزهر طنطا - الجامعة البريطانية - الجامعة الألمانية -الجامعة العربية للعلوم والتكنولوجيا - فاروس"

 


النيابة الإدارية

المقابلة الشخصية

معاون نيابة إدارية



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