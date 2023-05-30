الإعلان عن موعد المتخلفين عن المقابلة الشخصية من مختلف الجامعات

كتب عبد الله محمود

أعلنت الأمانة العامة للمجلس العلى للنيابة الإدارية عن مواعيد المتخلفين من حضور المقابلة الشخصية لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022.

وجاءت المواعيد كالتالى: