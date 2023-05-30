ارتفاع بدرجات الحرارة يصل 5 درجات من الأربعاء وحتى السبت بكافة الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت خريطة الظواهر الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد بداية من الأربعاء المقبل 31 مايو وحتى السبت 3 يونيو ارتفاعا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أن ارتفاع درجات الحرارة يتراوح من 3: 5 درجات ، لتكون الأجواء شديدة الحرارة على كافة الأنحاء خلال ساعات النهار.

ويشهد اليوم الثلاثاء، طقس معتدل فى الصباح الباكر، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على السواحل الشمالية ، معتدل على باقى الأنحاء، مع نشاط رياح محدود على على بعض المناطق، مع وجود شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مع وجود فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء، القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجة.