إزالة 11 حالة تعدى على أراضى أملاك الرى والصرف فى المحلة بالغربية

نفذت هندسة صرف شرق المحلة تحت إشراف المهندس احمد زكي مدير هندسة صرف شرق المحلة بالتنسيق مع الشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الري والصرف، تزامنا مع انطلاق المرحلة الثانية من الموجة ٢١ لإزالة واسترداد الاراضي املاك الدولة واملاك الري والصرف.

أسفرت الحملات عن تنفيذ إزالة كلية لـ 11حالة بناء مخالف حتى سطح الأرض.

وكان قد أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عن إزالة 21 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بمساحة 348 مترا مربعا، وذلك في بداية أول يوم من المرحلة الثانية للموجة 21، والمستمرة حتى 16 يونيه، على أن تستكمل المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيه إلى 14 يوليو المقبل.

وأكد محافظ الغربية على استمرار الحملات اليومية التي تنظمها الوحدات المحلية بالتعاون مع قوات الشرطة بجميع المراكز والمدن والأحياء، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ال 21 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، حيث بلغ إجمالي ما تم تنفيذه في المرحلة الأولى 353 حالة إزالة للتعدي عل أملاك الدولة بإجمالي 64545 متر مربع إلى جانب 113 حالة بناء مخالف.

كما أكد رحمي على أنه لا تهاون في تنفيذ المستهدف من الموجة الحالية والتصدي لكافة التعديات بكل حسم وعدم التهاون أو التساهل في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية أو مخالفات البناء العشوائي، وسوف يتم إزالتها فوراً مع تطبيق القانون بكل حزم، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواصل مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة وذلك للمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة ال 21 والإبلاغ بها أول بأول.