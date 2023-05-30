اليوم السابع
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إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 5 أفدنة بالأقصر

الثلاثاء، 30 مايو 2023 10:24 ص
إزالة حالات تعد بالبناء المخالف على مساحة 5 أفدنة بالأقصر حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مجلس مدينة الأقصر بقيادة اللواء علي الشرابي، بالتنسيق مع مديرية أمن الأقصر والأجهزة المعنية وجميع جهات الولاية بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بالتصدي بكل حسم لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة، والبناء المخالف بدون ترخيص.
 
وأسفرت جهود الحملة عن إزالة حالتين تعدي بالبناء، حيث شملت تلك المخالفات ما يلي:- (الحالة الأولى تم خلالها اتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات الواقعة على أرض أملاك الدولة الخاصة بالقطعة 6 حوض الحاجر نمره 22 زمام الأقصر بمسطح 1850 متر - الحالة الثانية قام المخالف ببناء غرفة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بدون ترخيص من السلطة المختصة عبارة عن مخبز افرنجي على أرض أملاك الدولة بمسطح 65 م2، وتم استرداد الحالتين من إجمالي مساحة (5) أفدنة بشارع الزناقطة الرئيسي بجوار موقف الزناقطة).
 
ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه قد تمت الإزالة بمعدات الحملة الثقيلة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث شارك في الحملة رجال قسم شرطة الأقصر، ومن الأجهزة التنفيذية أحمد أبو عيش سكرتير عام مدينة الأقصر، وأحمد الطيب مدير عام أملاك الدولة، ويوسف محمد علي رئيس منطقة المطار، وعصام عبد الراضي وكيل إدارة المتابعة الميدانية ومصطفى محمد عادلي رئيس قسم الإشغالات، ومحمد صالح رئيس مشرفي التنظيم بالإدارة الهندسية.
 
وفي سياق آخر متصل شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر، حملة استهدفت التصدي لأعمال بناء مخالف في المهد بمنطقة الملقطة بنجع الشيخ عوض الله بمنطقة شمال مدينة الأقصر عبارة عن سور مبنى بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بمسطح 65 م2 بدون ترخيص من السلطة المختصة، حيث أسفرت الحملة عن الإزالة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
 
 

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