أوقاف وشباب القليوبية يطلقون مبادرة "اعرف قدر نبيك".. صور

القليوبية إبراهيم سالم

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم، فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، بمقر ديوان المديرية، لإطلاق مبادرة "اعرف قدر نبيك"، والتى تطلقها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بحضور الدكتور محمد عبد المؤمن وكيل المديرية للرياضة، والدكتور وليد فرماوى وكيل المديرية للشباب، وعامر حمدى مدير إدارة الشباب بالمديرية، وعدد من الكيانات الشبابية من فرق الحوالة والمسافة وأعضاء مراكز الشباب.

وفى بداية اللقاء رحب الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، بفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود ، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، معربا عن سعادته بالتعاون البناء والمثمر بين مديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف، مشيرا إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية دائما ما تسعى للتعاون مع كافة هيئات ومؤسسات الدولة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بأن تكون مراكز الشباب مراكز تنويرية وخدميه تستوعب الجميع ولا يقتصر دورها على الرياضة فقط.

وفى كلمته تقدم فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود، بالشكر لوكيل وزارة الشباب والرياضة على سرعة الاستجابة والتعاون البناء، مشيرا إلى أن فكرة المبادرة تأتى من أهم أولويات وزارة الأوقاف وتحظى باهتمام ورعاية من كافة مؤسسات الدولة، وتهدف إلى تعريف الشباب بقدر الجناب المحمدى والجوانب الأخلاقية الدافعة للعمل والحياة، وتعمير الدنيا وبيان أن الدين هو فن صناعة الحياة.

وتناول فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود، بعض جوانب من السيرة العطرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى فضل وفوائد الصلاة على النبي وأننا بحاجه الى التعرف بشكل كبير على الجوانب الأخلاقية وسيرة النبى الكريم، مؤكدا على قول الله تعالى فى كتابه الكريم "يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون".

وأضاف أبو السعود، أن مبادرة "اعرف قدر نبيك"، سيتم تنفيذها شهريا بمراكز الشباب يوم الثلاثاء من كل أسبوع، ويبدأ البرنامج الزمنى للشهر الأول من المبادرة بمركز شباب شبلنجة يوم 6 يونيه، ثم مركز شباب بيجام، مركز شباب مدينة شبين، ومركز شباب المنشأة بكفر شكر، وذلك خلال شهر يونيو وسيتم الإعلان عن أماكن التنفيذ لكل شهر على حدى.

جدير بالذكر أنه سيتم الإعلان عن مسابقة مبادرة اعرف قدر نبيك والتى تتضمن تقديم بحث واختبارات شفوى وتحريري وترصد وزارة الأوقاف جوائز مالية قيمه تبدأ من 25 ألف جنيه للفائز بالمركز الأول وحتى3 آلاف جنيها وسيتم الإعلان عنها تفصيلا فى نهاية المبادرة.