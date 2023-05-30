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أخبار 24 ساعة.. التموين: صوامعنا تكفى لتخزين أكثر من 4 ملايين طن قمح سنويا

الثلاثاء، 30 مايو 2023 12:08 ص
أخبار 24 ساعة.. التموين: صوامعنا تكفى لتخزين أكثر من 4 ملايين طن قمح سنويا الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب: محمد الأحمدى

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