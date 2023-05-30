أخبار 24 ساعة.. التموين: صوامعنا تكفى لتخزين أكثر من 4 ملايين طن قمح سنويا

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار والتغطيات التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، وإليكم أهم الأخبار:
التموين: صوامعنا تكفى لتخزين أكثر من 4 ملايين طن قمح سنويا
التعليم تنشر فيديو توضيحيا لطريقة إجابة طلاب الثانوية العامة
وزير الزراعة: الإفراج عن 254 ألف طن أعلاف بـ115 مليون دولار خلال أسبوع
مرصد الكهرباء: 15 ألف ميجا وات احتياطي بالشبكة اليوم
ضوابط امتحانات الثانوية العامة 2023.. حظر دخول التليفونات و4 نماذج للأسئلة
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