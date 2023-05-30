أحزاب يمين الوسط فى إيطاليا تحتفل بالفوز الساحق فى الانتخابات المحلية

فاطمة شوقى

احتفت أحزاب يمين الوسط الحاكم فى إيطاليا بالفوز الساحق فى الانتخابات المحلية على يسار الوسط (الحزب الديمقراطى وحركة خمس نجوم)، حتى فى مناطق كانت توصف بالسابق بمعاقل اليسار كمدينة أنكونا التى حكمها لأكثر من 30 عاما، وفقا لصحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وقالت رئيسة الوزراء جورجيا ميلونى التى تقود حزبها الائتلاف الحاكم،" لقد حققنا نتائج جيدة وبعض الانتصارات التى يمكن وصفها بأنها تاريخية، كما حدث فى أنكونا، مما يؤكد حقيقة أنه لم يعد هناك أى معاقل لليسار".

وأضافت، جورجيا ميلونى زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليمينى فى رسالة فيديو بعد إعلان نتائج انتخابات الإعادة التى جرت نهاية الأسبوع الماضى "يمين الوسط يفوز بهذه الانتخابات الإدارية ويؤكد إجماع الإيطاليين حوله وتجذره وقوته فى البلاد، نشكر جميع المواطنين الذين وضعوا ثقتهم فى يمين الوسط، فقد كافأنا حكمنا الرشيد (على المستوى الوطني)، ومقترحاتنا ومدى صدقنا".

واشارت الصحيفة إلى أن تلك الانتخابات أثارت تفاؤلا فى حكومة ميلونى التى أعلنت أن النتيجة تاريخية، كما تحدث وزير النقل ماتيو سالفينى من حزب الرابطة اليمينى عن أن النتائج غير عادية.