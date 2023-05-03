نيويورك تايمز تكشف خطة الديمقراطيين السرية لأزمة ديون أمريكا

كتبت: نهال أبو السعود

كشف الأعضاء الديمقراطيون فى مجلس النواب بالكونجرس الأمريكى عن خطة سرية لاختراق المأزق الحزبى الذى تسبب فى تعثر المحادثات بشان سقف الديون ويهدد بتخلف الإدارة الامريكية عن السداد.

وفقا لنيويورك تايمز، ظهرت الاستراتيجية في يناير وظلت طي الكتمان منذ ذلك الحين ، تم تصميمها لفرض التصويت على رفع سقف الدين الامريكي حتى على الرغم من اعتراضات القادة الجمهوريين ، الذين يسيطرون على الاغلبية ويطالبون بتخفيضات الإنفاق بمليارات الدولارات كشرط.

بعد أقل من 24 ساعة من تحذير وزارة الخزانة من أن مثل هذا السقوط قد يحدث في أقرب وقت فى 1 يونيو ، كشف القادة الديمقراطيون عن خطتهم الخفية - وهي مناورة طويلة المدى تُعرف باسم عريضة التفريغ التي تفرض اتخاذ إجراء بشأن التشريع الذي يدعمه غالبية المشرعين فى مجلس النواب.

وفى رسالة إلى زملائه الديمقراطيين، أوضح زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز تلك الاستراتيجية ، وكشف عن الأداة التشريعية التي يعتزم الديمقراطيون استخدامها في يناير وخلال جلسة شكلية لمجلس النواب ، قدم النائب جيم ماكجفرن كبير الديمقراطيين في لجنة القواعد "قاعدة خاصة" مصممة لتوجيه مشروع القانون هذا إلى الحاضرين في حالة نجاح الاتماس .

كتب جيفريز: "التخلف عن السداد ليس خيارًا .. والتأكد من أن أمريكا تدفع فواتيرها - وليس مذكرة الفدية القصوى التي يطلبها الجمهوريون - هو المسار المسؤول الوحيد للعمل".

وأشارت الصحيفة إلى أن عريضة التسريح - وهي آلية غامضة تمكن 218 نائباً من تمرير مشاريع القوانين التى يرفض رئيس مجلس النواب النظر فيها - لم تنجح أبداً لأنها تتطلب من أعضاء الحزب الحاكم تحدى قيادتهم.

الخطوة التالية فى العملية هى تقديم عريضة إبراء الذمة، والتى ستبدأ عملية جمع التوقيع، ومع ذلك، لا يمكن تقديم الالتماس لمدة سبعة أيام تشريعية بعد تقديم القاعدة الخاصة ، مما يعني أنه يمكن البدء في جمع التوقيعات الأولى في 16 مايو.

وأشارت نيويورك تايمز الى انه إذا حصلت العريضة على 218 توقيعًا على الأقل، فيمكن فرض التصويت على القاعدة الخاصة.