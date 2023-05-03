نقيب المعلمين: كلمة الرئيس بالحوار الوطنى تعكس الإيمان بتعدد وجهات النظر

كتبت آية دعبس

أكد نقيب المعلمين خلف الزناتى، أن الحوار الوطني فرصة عظيمة لمشاركة مختلف فئات المجتمع فى صياغة مستقبل الوطن، من أجل الوصول لمخرجات جيدة تعود بالنفع على الوطن والمواطن، وخطوة كبيرة فى مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، فى فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، بمشاركة مجتمعية موسعة من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء فى كل المجالات.

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وأشار الزناتى إلى أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى وجهها للمشاركين فى الحوار الوطنى، تعكس إيمان القيادة السياسية بتعدد وجهات النظر واختلاف الآراء فى مختلف القضايا والتحديات التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، وأن الاختلاف لايفسد للوطن قضية.

وأوضح " الزناتى" أن نقابة المعلمين قدمت ورقة عمل متكاملة لأمانة الحوار الوطنى، تتضمن وجهة نظر المعلمين من خلال نقابتهم، فى أولويات العمل الوطنى.

وأوضح نقيب المعلمين، أن الجمهورية الجديدة، وضعت الحوار أحد أهم قواعدها، وتبادل الأفكار ضرورة مهمة، وهو ماننتظر جميعا المشاركة بإيجابية وفاعلية فى جلساته.

وأضاف الزناتى، أن الحوار الوطنى، وكل المشاركين فيه ومنها نقابة المعلمين، عليهم مسئولية استيعاب كل الأفكار والمقترحات سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، للخروج بتوصيات تحدد أولويات العمل الوطنى.

وأوضح نقيب المعلمين، أن تعديل قانون النقابة يأتى على رأس اهتمامات نقابة المعلمين خلال الجلسات النقاشية التى سيتضمنها الحوار الوطنى، بما يتواكب مع مجريات الوقت الراهن ويحقق ٱمال وطموحات المعلمين.