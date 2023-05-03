نقيب المحامين يشارك فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

كتب محمد السيد الشاذلى

يشارك عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الأربعاء، في فعاليات الجلسة الافتتاحية من جلسات الحوار الوطني، التي تتضمن حضور واسع وفعال من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي، والشخصيات العامة والخبراء.

والجدير بالذكر أن نقيب المحامين، أكد أن الحوار الوطني بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء في توقيت مناسب للغاية، خاصة في ظل الظروف الإقليمية والعالمية الراهنة، والتى يمر فيها العالم بلحظة تاريخية معقدة في الوقت الراهن، سواء فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية، أو الحرب الروسية الأوكرانية، أو حتى فيما يتعلق بالآثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغير المناخي.

وأعرب رئيس اتحاد المحامين العرب، عن ثقته التامة في أن الحوار الوطني سيعطى أهمية كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة، وهو ما يستلزم بذل كافة الجهود في طرح رؤى وآليات دعمها، ومنها بحث كيفية الاعتماد على النفس وتعبئة المدخرات المحلية التي لا تجد طريقها إلى الاستخدام الأمثل، والاهتمام ايضاً بقضايا الشباب التي تمثل أولوية أيضا لأنهم هم المستقبل؛ وهو ما يجعلهم إحدى الركائز المهمة في الحوار الوطني.

وشدد على أن نقابة المحامين تعتبر نفسها جزءاً مهماً داخل الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدًا أن نقابة المحامين تحرص على المشاركة الفعالة في هذا الحوار، وتسخير جميع إمكانياتها لإنجاحه، وحتى يحقق جميع أهدافه لصالح مصر وشعبها العظيم.