مليون نحلة لإنتاج عسل النحل بزراعة بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد فرج

قالت المهندسة فاطمة قامش، المسئول عن منحل مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، إن الدكتور حسنى عطية وكيل وزارة زراعة بورسعيد وافق على تنفيذ فكرة تشغيل المنحل بالمديرية، حتى يتسنى بيع منتجات العسل بأسعار تنافسية من خلال المنفذ الموجود حالياً بزراعة بورسعيد.

وأضافت المهندسة فاطمة قامش، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه المنفذ الوحيد لبيع عسل النحل من المنحل للمنفذ، حيث إننا بدأنا بـ10 خلايا، وبفضل الله وصلنا إلى 20 خلية بها ما يقرب من 50 ألف نحلة، وبإجمالى مليون نحلة بمنحل زراعة بورسعيد.

وتابعت قامش أن الخلية الواحدة تحتوى على 10 إطارات، ويتم من خلالها تخزين العسل وإنتاجه، مضيفة أن عسل النحل يعتبر أقوى مضاد حيوى طبيعى لتقوية مناعة الكبار والصغار، فضلاً عن كثير من الأمراض وأهمها الأمراض الجلدية.

وفى ذات السياق أكدت فاطمة قامش أن المديرية بصدد إنتاج مصل سم النحل لسهولة الحصول على العلاج بدون ألم، وذلك من خلال لدغة النحل، مؤكدة أن المديرية سوف تفتح باب التدريب أو تعليم كل من يرغب فى تربية النحل من خلال الدورات التدريبية للشباب والفتيات.

ومن جانبها أكدت فاطمة قامش أن إنتاج المنحل يأتى على حسب تجميع العسل من 3 إلى 4 شهور، وحسب فصول السنة، فمثلا الصيف والربيع نجد خلال فصل الشتاء يصل الإنتاج 40 كيلو وفى فصل الصيف 60 كيلو.

وفى سياق متصل أكدت أن المديرية بصدد توفير مساحة كبيرة لزيادة إنتاجية عسل النحل وطرحها بالمنفذ بأسعار تنافسية .



مليون نحلة لإنتاج عسل النحل بزراعة بورسعيد (1)



مليون نحلة لإنتاج عسل النحل بزراعة بورسعيد (2)



مليون نحلة لإنتاج عسل النحل بزراعة بورسعيد (3)



مليون نحلة لإنتاج عسل النحل بزراعة بورسعيد (4)



مليون نحلة لإنتاج عسل النحل بزراعة بورسعيد (5)



مليون نحلة لإنتاج عسل النحل بزراعة بورسعيد (6)