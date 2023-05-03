مكتب تموين "هرية" بالشرقية يفوز بجائزة أفضل مكتب على مستوى الجمهورية

إنجاز الخدمة في دقائق وتوفير "خدمتك في بيتك" هو شعار، رفعه موظفو مكتب المركز المطور للخدمات التموينية بقرية هرية وزنه بمحافظة الشرقية، وخدمات أخرى، ليحصد جائزة أفضل مكتب تموين على مستوى الجمهورية.

يقول المهندس مؤمن ربيع خليل لـ "اليوم السابع"، هدفنا هو خدمة المواطنين من محدودي الدخل، ذلك تنفيذا لتوجيهات وكيلة الوزارة فائزة عبد الرحمن، التي دعمتنا لتنفيذ مبادرات للتسهيل علي المواطنين، فعملنا علي تطوير تقديم الخدمة بحيث لا يستغرق المواطن أكثر من 15 دقيقة انتظار لتقديم الطلب، كما استحدثنا عددا من الخدمات لسرعة الإنجاز مثل مبادرة "خدمتك في بيتك" وهي بتكليف موظف بالانتقال لأي مواطن من كبار السن وذوي الهمم، لمنزله لإنهاء إجراءات الطلب الخاص به، وكذلك قيامي بأداء صلاة الجمعة كل أسبوع في مسجد التوحيد بالقرية، وتسليم المواطنين من الموظفين بمدن الصناعية البطاقات الذكية والذين تمنعهم ظروفهم عن الحضور للمكتب، كما نقدم البطاقة في ظرف مدون عليه وسائل الاتصال بنا.

وأضاف أن أهم ما يميزنا أننا نعمل كفريق عمل واحد، ويتم تدريب وتأهيل الموظفين، لسرعة تعامل مع أي طارئ، علي سيبل المثال حيال تعرض التيار الكهربائي أو خدمة الإنترنت الانقطاع، على الفور نعمل على جهاز لاب توب أو جهاز محمول مجهز بالسيستم احتياطيا، لافتا أنه سبق وحصل على دورات تدريبية في صيانة الأجهزة والشبكات، عند حدوث أي طارئ، يقوم مباشرة بمحاولة لصلاحه، حتى لا يتعطل المواطن، لافتا قوة العمل أربع موظفات متطوعات، اثنتان منهن نظام خدمة العامة، واثنتان تمت مدة فترة خدمتهما العامة بقرار استثنائي لحاجة العمل إليهم.

وتابع أنه منذ أشهر قربيه، تمت عملية تحديث لسيستم، الذي أدى لتعطل العمل في عدد من مكاتب المحافظة، لعدم قبول المتصفح النظام الجديد، على الفور تواصلت مع زملائي بالمحافظات التي اشتغل فيها النظام الجديد، وفور معرفتي بضرورة تغير المتصفح، طبقت الطريقة، ودخلت على جروب الواتس آب الخاص بمراكز التموين على مستوى المحافظة، وسجلت فيديو بطريقة عمل التحديث الجديد، وبالفعل عادت الخدمة لطبيعتها بكل الماء

أكدت ياسمين السيد موظفة متطوعة نظام خدمة عامة، انه تم تدريبنا على طريقة العمل على الستستم لسرعة أداء الخدمات المواطن، كتحديث وبدل تالف وتغيير رقم السري وغيرها، نحن نستقبل طالبي الخدمة من كافة القرى والمراكز المجاورة، تكمل أسماء ناجي، أنها تعمل بنظام استثنائي بعد انتهاء فترة الخدمة العامة، أن أهم ما يميز مكتب هرية أننا نعمل بروح الفريق الواحد، والمدير متعاون معنا لزيادة مهاراتنا، وسرعة التعامل مع أي مشكلة سوء بتعطيل الشبكة أو أي عائق، لسرعة إنجاز طلبات المواطنين.

ويقول الحاج رضا فرحات، سبق وحضرت للمكتب لاستبدال بطاقة بدل تالف لشخص مريض، فكلف مدير المدير المكتب موظف بحوزته جهاز لاب توب للذهاب معي للتأكد من صاحب البطاقة وإنهاء إجراءات في المنزل، مؤكد أن تطور الخدمة أدي لشعور المواطنين بالارتياح وتقدير، أننا نفتخر بوجود مثل هذه الخدمة في قريتنا.