مصرع طالبة تناولت مادة سامه بطريق الخطأ فى منزلها بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى جهينة المركزى، بمحافظة سوهاج، طالبة تبلغ من العمر 16 سنة جثة هامدة، إثر تناولها مادة سامة عن طريق الخطأ داخل منزلها، وتم التحفظ على الجثة داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى تولت التحقيق فى الواقعة.

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة طالبة بحالة تسمم عقب تناولها لمادة سامة بمنزلها بدائرة مركز شرطة جهينة غرب سوهاج الأمر الذى أدى إلى وفاتها وتم نقل الجثة لمستشفى جهينة المركزى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة جهينة بوصول المدعوة شيماء ه م ح 16 سنة طالبة وتقيم دائرة المركز " إلى مستشفى جهينة المركزى جثة هامدة ادعاء تناول مادة سامة بالمنزل.

وبسؤال والدها هيكل م ح 55 سنة صاحب مخبز ووالدتها منى ا ا ا 47 سنة ربة منزل ويقيمان بذات الناحية أفادا بقيام نجلتهما المذكورة بتناول مادة سامة بالمنزل عن طريق الخطأ مما نتج عنه وفاتها ونفيا الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة التى تولت التحقيق.