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أكرم القصاص
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مستشار سفارة إسبانيا يزور اليوم السابع.. وإشادة خاصة بتليفزيون الجريدة

الأربعاء، 03 مايو 2023 03:57 م
مستشار سفارة إسبانيا يزور اليوم السابع.. وإشادة خاصة بتليفزيون الجريدة مستشار سفارة اسبانيا يزور اليوم السابع
كتبت: هناء أبو العز

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أجرى المستشار الإعلامى لسفارة اسبانيا لدى القاهرة، خوسيه سانشيه كريسبو زيارة لمقر موقع وصحيفة اليوم السابع، فى إطار حرص البعثة الدبلوماسية الإسبانية على توطيد علاقتها بوسائل الإعلام المصرية. 
 
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ولدى وصوله، كان فى استقبال المستشار الإعلامى للسفارة، الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس تحرير اليوم السابع، حيث اصطحبه فى جولة للاطلاع على آلية العمل داخل صالة التحرير، والتعرف على ما تتمتع به غرف الأخبار داخل المؤسسة من تقنيات عالية واحترافية فى صناعة المحتوى الرقمى بشقيه المكتوب والمرئى، فضلًا عن آلية العمل فى النسخة الورقية.

 

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وأشاد المستشار الإعلامى للسفارة بالتطور التقنى الذى يسود مختلف الإصدارات داخل اليوم السابع، كما أثنى بشكل خاص على تجربة تليفزيون اليوم السابع، حيث حرص على متابعة عدد من البرامج أثناء إعدادها للبث من داخل الاستوديو، فضلًا عن مشاهدته عدد من الأعمال السابقة.

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وأكد خوسيه حرصه على التعاون المستمر مع جريدة اليوم السابع، لسرعتها في نشر الأخبار المحلية والدولية، ومتابعة الأحداث أولًا بأول، بالإضافة إلى وجود الكثير من الإمكانيات المواكبة للتطور العالمى للتكنولوجيا.
 
 
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