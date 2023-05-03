اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 03 مايو 2023 10:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

الأربعاء، 03 مايو 2023 09:36 م
مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، تشمل أسلحة ومعدات.

ومن جانبه، قال رئيس فنلندا سولي نينيستو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا وتقوم بالفعل بإعداد حزمة المساعدات العسكرية الخامسة عشرة.


وأضاف نينيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سندعمكم وسنواصل دعمكم.. الحزمة الخامسة عشر قيد الإعداد الآن، وأنا متأكد من أن الحزمة التالية هي السادسة عشرة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

 

 


أمريكا

بلينكن

مساعدات أمريكية لأوكرانيا

أوكرانيا

روسيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة