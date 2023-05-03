مساعدات أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 300 مليون دولار، تشمل أسلحة ومعدات.

ومن جانبه، قال رئيس فنلندا سولي نينيستو، اليوم الأربعاء، إن بلاده ستستمر في دعم أوكرانيا وتقوم بالفعل بإعداد حزمة المساعدات العسكرية الخامسة عشرة.



وأضاف نينيستو في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "سندعمكم وسنواصل دعمكم.. الحزمة الخامسة عشر قيد الإعداد الآن، وأنا متأكد من أن الحزمة التالية هي السادسة عشرة".. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.