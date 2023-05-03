لو بتعانى من الطفح الحراري جرب فوائد التبريد لزيت جوز الهند

كتبت ميرفت رشاد

إذا كانت بشرتك حساسة وواجهت زيادة في التعرض لأشعة الشمس، فهناك فرص كبيرة في أن تؤدي الموجة الحارة إلى طفح جلدي حراري، من بين العلاجات المنزلية العديدة التي قد يوصي بها الناس لعلاج الطفح الحراري استخدام زيت جوز الهند، وطرق العلاج المنزلية الأخرى، وفقا لما نشره موقع "healthshots".

ما هو الطفح الحراري؟

تظهر نتوءات حمراء صغيرة على الجلد بعد التعرض لدرجات حرارة دافئة أو ساخنة، هذا هو الطفح الجلدي الحراري ، والذي يُعرف أيضًا باسم الحرارة الشائكة،إنها حالة غير مؤذية ناتجة عن انسداد قنوات العرق ، مما يؤدي إلى حبس العرق تحتها، عادة ما تكون حكة أو قد يكون لديك إحساس لاذع.

زيت جوز الهند للطفح الجلدي الحراري

نعلم أن زيت جوز الهند يساعد في ترطيب البشرة وإبقائها نضرة، ويهدئ البشرة ويقلل من الالتهابات التي تظهر أثناء الطفح الحراري، ينصح بوضع طبقة رقيقة فقط من زيت جوز الهند على المناطق المصابة بالطفح الحراري، من الأفضل تجنب الوجه لأن الزيت يمكن أن يسد قنوات العرق ما يؤدي إلى ظهور البثور لذلك ، يجب أن تكوني حذرة إذا كانت بشرتك معرضة لحب الشباب ، خاصة في فصل الصيف عندما يرتفع إفراز العرق والزيت.

نصائح لعلاج الطفح الحراري

يدور علاج الطفح الجلدي حول تبريد الجلد ، استخدم قطعة قماش مغموسة في الماء البارد وضعها على مناطق الطفح الحراري لمدة 10 إلى 15 دقيقة، افعل ذلك بعد كل 3 إلى 4 ساعات، وإليك بعض الطرق الأخرى للتعامل مع مشكلة الجلد :

1. ضع غسول الكالامين

عندما يوضع غسول الكالامين على الجلد ، فإنه يمتص الحرارة ، والتي بدورها تبرد المنطقة، هذا يوفر تأثير مهدئ ومضاد للحكة، للكالامين عدد من الفوائد للبشرة ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى احتوائه على أكسيد الزنك، إنه منتج جلدي موضعي يستخدم كطلاء واقي لتهيج الجلد الخفيف.

2. استخدم الصبار

إنه علاج منزلي يساعد في تخفيف الإحساس الشائك الذي يشعر به الطفح الحراري، إنه مضاد للالتهابات ومطهر بطبيعته ، مما يجعله مبردًا جيدًا للبشرة، يمكن أن يساعد الصبار أيضًا في تهدئة التورم والألم ، قد تساعد خصائصه المضادة للميكروبات في الحماية من العدوى، يمكنك استخدام هلام الصبار على المنطقة المصابة ثم تحصل على بعض الراحة.

3. استخدم الكركم وخشب الصندل

يمكن أيضًا استخدام المكونات الطبيعية مثل الكركم وخشب الصندل للتخلص من الطفح الحراري، لها خصائص مضادة للالتهابات ، والتي يمكن أن تقلل من الاحمرار والحكة ، يمكنك خلط هذه المكونات بالماء لتشكيل عجينة وتطبيقها على المناطق المصابة، لكن أولاً ، اختبر العجينة على قطعة صغيرة من الجلد قبل وضعها.

يساعد أخذ حمام بارد أيضًا على تهدئة حكة الجلد خلال فصل الصيف، تساعد المراوح ومكيفات الهواء على خفض درجة حرارة الجسم وبالتالي تساعد الجسم على البقاء بارداً، يجب عليك أيضًا ارتداء ملابس قطنية تسمح بمرور الهواء.