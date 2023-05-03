كلب يعقر طالب فى 6 أكتوبر والشرطة تضبط صاحبه

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) مصاب "بجرح سطحى" من كلب مملوك لأحد الأشخاص أمام أحد المولات التجارية الكائنة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص تم التقابل مع الطرفين (المُبلغ ، والمشكو فى حقه "عامل بمحل خاص بشقيقه، مقيم بدائرة القسم") يقتنى كلب مرخص.

وبمناقشتهما قرر المشكو فى حقه أنه أثناء سير المصاب أمام المحل عمله وقيامه باللهو مع الكلب خاصته قام بعقره وإحداث إصابته المُشار إليها، وأيد المصاب أقواله، وإتهمه بالإهمال لتركه الكلب دون تقييد، وقد تم ضبط الكلب المذكور ، ونقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.